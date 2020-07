Presidente do STF sofre queda e fica em observação em hospital

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, sofreu uma queda neste domingo (19) e bateu a cabeça. A apuração é da Folha de S. Paulo. Após o acidente, o ministro fez um raio-x do crânio e está em observação no Vila Nova Star, hospital de elite de São Paulo. Toffoli está sendo atendido pela médica Ludhmila Hajjar, que já foi cotada para ser ministra da Saúde.