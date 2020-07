Prefeito de Viamão é internado em UTI para tratar Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, o Russinho, que testou positivo para o novo coronavírus, está internado em um leito de UTI do Hospital de Viamão, gerenciado pelo Instituto de Cardiologia na cidade da Região Metropolitana. Russinho foi internado na quarta-feira (15).

"Estou na UTI de atendimento para SARS-Cov-2, respirando com o suporte de oxigênio para não haver cansaço dos pulmões", descreveu o prefeito, em mensagem distribuída pela assessoria. Ele tem 66 anos, idade considerada de risco para a Covid-19.

Na quarta-feira, a família do prefeito confirmou o teste positivo, que foi obtido em exame de rotina. Antes da internação na UTI, a previsão era de que ele não se licenciaria do cargo. Assessores que tiveram contato com ele estão em quarentena.

Segundo a nota, o prefeito diz que teria ficado agitado, pelo seu estilo "ativo, que todos conhecem", e foi indicado o repouso e os cuidados. Russinho reforçou a necessidade de cuidados a serem tomados pela população e diz que se solidariza com famílias que tiveram perdas para a pandemia.

Viamão tem até agora 376 casos de Covid-19, segundo painel do governo estadual. A incidência é de 147,3 casos por cem mil habitantes. Já morreram pela doença 39 moradores,com dois novos óbitos registrados nessa sexta-feira (17). A mortalidade é de 215,3 por cem mil habitantes.