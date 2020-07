Senna é empossado como conselheiro-presidente da Agergs

Tomou posse como conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), na segunda-feira (13), o engenheiro Luiz Afonso Senna. A solenidade foi realzada virtualmente e contou com a participação remota de autoridades e representantes de órgãos, agências reguladoras, entidades de classe, parlamentares e empresas.

Senna é professor há mais de 30 anos da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e assumiu vaga no conselho da Agergs em junho, sendo eleito, menos de um mês depois, para presidir o órgão até dezembro de 2021. Ele substitui no cargo o conselheiro Luiz

Dahlem.

Em seu discurso de posse ele destacou a importância das agências reguladoras para a sociedade e o papel diante de consumidores, empresas e investidores. “Para os consumidores e a própria sociedade a atuação da agência deve estar voltada primordialmente para garantia dos seus direitos, devidamente explicitadas em regulamento e nos contratos de concessão de serviços públicos. Para os investidores ou operadores,deve repercutir em regras claras e estáveis", destacou.

Para consolidar esse trabalho, o dirigente ressaltou ainda que a Agergs deve atuar para assegurar o equilíbrio de interesses, a isonomia, transparência, imparcialidade e a prestação de contas. "E deve se basear em uma gestão ágil e eficiente, voltada ao diálogo permanente com todos os segmentos que interajam com o setor regulado”, completou.