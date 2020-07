Aceitar pedido de impeachment aumentaria dificuldade de enfrentar covid, diz Maia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na manhã desta terça-feira (14) em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, que iniciar um processo de impeachment neste momento aprofundaria ainda mais a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Na avaliação do parlamentar, o tema em torno da remoção do cargo de um presidente da República é uma "decisão política", e os impactos da Covid-19 já são grandes sem estarem envoltos em uma crise política "ainda mais profunda". "O nosso papel é o de fazer essa construção de um diálogo junto com o Executivo e o Judiciário", declarou Maia à rádio baiana.