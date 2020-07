RS recebe novos respiradores e leitos de UTI para enfrentamento à Covid-19

novo mapa semanal do distanciamento controlado Durante live para a apresentar o, nesta segunda-feira (13), o governador Eduardo Leite divulgou importantes aquisições e avanços na área da saúde. Entre elas, o recebimento de 103 novos respiradores oriundos do Ministério da Saúde e o aumento, desde o início da pandemia, de 75% dos leitos de UTI disponíveis para atendimento aos pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Sul, com a liberação de 73 novos leitos. Também confirmou a possibilidade de adquirir do Uruguai medicamentos sedativos do kit intubação, em falta no Estado.

Em relação aos respiradores que chegam, os equipamentos se somam a outros 270 que foram repassados ao Estado no mês passado. Nesta nova leva são 50 aparelhos beira-leito, para uso direto nas UTIs, e 53 de transporte, utilizado nos deslocamentos de pacientes aos hospitais, que irão para 25 instituições.

Com os novos leitos de UTIs habilitados, o Rio Grande do Sul passa a contar com 1630 leitos no mês de julho. Em março, eram 933, aumento de 75% na capacidade. Além disso, o Executivo aguarda ainda a liberação de mais 279 leitos, o que permitirá ampliar em 105% essa capacidade. "Esse crescimento contribui para o índice de ocupação de UTIs não ultrapassar os 73% e não termos um colapso do nosso sistema hospitalar . Não fosse isso já estaríamos com 100% de ocupação", disse Leite.

Os 73 novos leitos serão disponibilizados para 30 hospitais das cidades de São Jerônimo, Santa Cruz do Sul, Vacaria, Esteio, Carazinho, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canoas, São Leopoldo e Santo Ângelo, seguindo critérios definidos pela Secretaria da Saúde.

reportagem do Jornal do Comércio Também na área da saúde, o governador abordou medidas que vêm sendo adotadas para amenizar a falta de medicamentos sedativos do kit intubação, utilizado nas UTIs em pacientes que precisam de ventilação mecânica, escassos em todo o País, e que agravam a condição dos pacientes com coronavírus. Como adiantou ana sexta-feira (10), o Estado considera a possibilidade de adquirir insumos do Uruguai para equilibrar os estoques dos hospitais gaúchos e cota com seis indústrias do país vizinho a possibilidade de compra dos insumos.

O Executivo gaúcho aguarda ainda a tomada de preços que o Ministério da Saúde realiza, para aquisição dos fármacos e distribuição aos estados, e busca por conta própria agilizar esse processo. "Levantamos 195 distribuidoras de medicamentos e identificamos cinco que ainda têm alguns dos itens em falta nos hospitais. Essa pauta é a que mais preocupa no momento a gestão de saúde da Covid-19", disse a secretária da Saúde Arita Bergmann.

Leite confirmou ainda que o recebimento da segunda parcela do auxílio emergencial do governo federal ao Estado, no valor de R$ 544,3 milhões. Desse total, R$ 487,5 milhões são para amenizar os impactos da queda da arrecadação e manter a prestação de serviços, e os R$ 56,8 milhões restantes para uso exclusivo as ações de saúde e enfrentamento à Covid-19.A primeira parcela já havia sido repassada ao Executivo em 9 de junho. Ainda cabe ao Estado receber repasses em agosto e setembro.