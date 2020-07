Conselho do MP abre nova investigação contra Deltan Dallagnol

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que fiscaliza a atuação de procuradores no Brasil, decidiu abrir um procedimento para apurar denúncias feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba - entre eles, Deltan Dallagnol, que coordena os trabalhos. A apuração é da Folha de S.Paulo.

O conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr. deu prazo de 15 dias para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, forneça as informações "que entender cabíveis", bem como "cópias de documentos" sobre a diligência feita pela subprocuradora Araújo em Curitiba. A visita dela causou uma rebelião entre os procuradores, que se negaram a fornecer informações sem o que eles entendem ser justificativas cabíveis.

A OAB pediu também investigações sobre a cooperação da força-tarefa com autoridades do FBI "sem utilização dos canais legais competentes", a suposta supressão de nomes de autoridades com prerrogativa de foro dos processos para mantê-los em Curitiba, e a suposta utilização de equipamentos estrangeiros de gravação eletrônica "de diálogos e outras comunicações pessoais". O conselheiro abriu prazo de 15 dias para que Dallagnol possa se manifestar.