Polo passa por cirurgia de emergência por causa de apendicite

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP), foi submetido na noite desta segunda-feira a uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite aguda. A operação - uma laparoscopia, conduzida pelo cirurgião Marcos Tang - ocorreu no Hospital São Francisco, da Santa Casa, em Porto Alegre. Por conta do procedimento, o chefe do Legislativo ficará em repouso nos próximos dias, seguindo orientações médicas.