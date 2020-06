Deputados gaúchos querem que Banrisul abra linha de crédito específica para artistas

banco vai patrocinar 200 lives de artistas gaúchos Durante uma videoconferência com deputados estaduais e músicos gaúchos nesta segunda-feira (22), o diretor do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, disse que as linhas de crédito disponíveis aos segmentos afetados pelo coronavírus também estão disponíveis à classe artística. Segundo o presidente do Banrisul, a entidade está liberando mais crédito atualmente do que antes da pandemia. Artistas e Deputados questionam medidas e pedem crédito específico à trabalhadores da cultura. Na mesma videoconferência, Pires anunciou que o

O cantor, compositor e deputado estadual Luiz Marenco (PDT) – que relatou estar sem fazer shows desde 7 de março – avalia que “é necessário que o banco crie uma linha de crédito específica para os artistas e demais trabalhadores da música e da cultura, que estão há mais de 90 dias impedidos de trabalhar e com a sua situação financeira cada vez pior”. Marenco presidiu a Comissão Especial da Cadeia Produtiva da Música e da Cultura Gaúcha, que mapeou as principais dificuldades dos artistas do Rio Grande do Sul.

“Essa linha de crédito tem de beneficiar amplamente a categoria e garantir uma carência maior para pagamento, pois sabemos que os eventos serão o último setor a ser retomado quando passar a pandemia, e não há qualquer previsão neste sentido”, defendeu Marenco.

O alto índice de informalidade na área cultural também dificulta o acesso às linhas de crédito. Entretanto, o cantor César Oliveira, adido cultural da música gaúcha, afirmou que esse número gira em torno de 40%. Ou seja, embora seja um número alto, está no mesmo patamar do restante da economia brasileira. Oliveira reclamou que, mesmo grupos mais consolidados como empresas formais, estão enfrentando dificuldades de acesso a crédito.