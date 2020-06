Prefeitos de regiões com bandeira vermelha levarão reivindicações a Leite nesta segunda-feira

contestam o aumento das restrições Ao longo da tarde desta segunda-feira (15), o governador Eduardo Leite reúne-se com prefeitos das quatro regiões que migraram para bandeira vermelha (Santa Maria, Uruguaiana, Caxias do Sul e Santo Ângelo) na nova rodada do distanciamento controlado, anunciada no sábado (13). A intenção é ouvir os argumentos dos municípios que, bem como apresentar os dados técnicos que pesaram na decisão estadual de restringir as atividades nas regionais.

Segundo a assessoria do Palácio Piratini, participarão do encontro virtual cinco prefeitos por região, conforme definição prévia dos administradores municipais. As reuniões estavam previstas para iniciar às 15h e se estenderiam até às 18h. Ao todo, 116 cidades gaúchas foram impactadas com a alteração da bandeira nesta semana.

Embora a Federação das Associações dos Municípios (Famurs) se posicione pela manutenção do sistema de distanciamento controlado do Piratini, os gestores das cidades que passaram da bandeira laranja para vermelha questionam os critérios que determinaram as alterações e que acarretarão em ainda mais prejuízos às economias - principalmente aos comércios- locais.

No início da tarde, durante live nas redes sociais, o governador disse que o Estado está aberto ao diálogo com os prefeitos, mediante apresentação de dados técnicos que embasem as contestações sobre a nova bandeira. E disse ainda que mostrará aos gestores os indicadores que pesaram na decisão tomada. "Se trata de nós apresentarmos nossos argumentos com dados técnicos e ouvirmos os argumentos dos prefeitos. Trabalhamos pela mesma população. Vamos analisar os dados e argumentos e, se houver justificativa técnica, vamos considerar (a possibilidade de mudanças)", disse Eduardo Leite.

O chefe do Executivo gaúcho reforçou ainda que é importante que os prefeitos tratem com rigor e maturidade as regras do distanciamento controlado. "O Rio Grande do Sul não está blindado ao coronavírus. O modelo que adotamos aqui é para fazer restrições de forma mais racional e a partir da observância dos dados das regiões. Portanto, agimos agora para evitar problemas lá na frente, não podemos trancar nem liberar tudo", disse Leite, lembrando que desde a semana passada, quando foi ajustado, modelo ficou mais sensível à realidade das regiões.

Leite destacou ainda que o modelo procura equilibrar a atividade econômica com a proteção à saúde e atenção à capacidade de atendimento aos gaúchos em cada polo regional, já que "o vírus não respeita o limite das fronteiras das cidades" e disse que o objetivo é a preservação à vida."Não negociamos com a vida e a saúde das pessoas. Vamos analisar a pertinência dos argumentos e dados dos prefeitos, mas preservando a vida e as atividades econômica. Por isso, precisamos da população gaúcha junto conosco, para que tudo isso funcione", concluiu.