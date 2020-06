Pelo sexto ano consecutivo, Giovani Cherini é reeleito para a coordenação da bancada gaúcha

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Pelo sexto ano consecutivo, a bancada gaúcha no Congresso Nacional reelegeu o deputado federal Giovani Cherini (PL) para a liderança dos parlamentares do Rio Grande do Sul. O grupo, formado por 31 deputados e três senadores, tem atuado em conjunto na busca de recursos oriundos de emendas parlamentares, negociações relacionadas à Lei Kandir e outras demandas.

“Agradeço pela confiança dos colegas no trabalho que tenho feito nesses anos, com a minha filosofia cooperativista, mantendo unidos senadores e deputados”, agradeceu Cherini. O deputado também citou algumas emendas parlamentares conjuntas, que destinaram recursos à agricultura, à saúde e à segurança no Estado.

“Buscamos emendas e valores, dos quais muitos já foram entregues ao governo do Estado. Na agricultura, entregamos 536 máquinas agrícolas e R$ 31 milhões para as escolas agrícolas. Na saúde, além dos recursos para combater a Covid-19, conseguimos R$ 174 milhões para o custeio na saúde, em 2020. Na segurança pública, 449 viaturas (para a Brigada Militar) e equipamentos para a polícia gaúcha”.