Governo do RS quita ainda nesta terça-feira a folha de abril do funcionalismo

O governo do Estado quitará ainda nesta terça-feira (9) os salários em aberto referentes à folha de abril dos servidores do Poder Executivo. O depósito para 27% dos servidores que ainda não tiveram o salário de abril quitado está assegurado pelo ingresso da primeira parcela, no valor de R$ 486,3 milhões, relativa ao suporte federal destinado à recomposição de perdas de arrecadação dos Estados decorrentes da crise da Covid-19.

O valor será creditado até o final do dia nas contas dos servidores, não sendo possível confirmar a hora exata devido a trâmites operacionais bancários. Mas o comando de pagamento foi realizado.

A quitação da folha de abril, que estava prevista para 12 de junho, deve-se à chegada dos recursos oriundos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que prevê o repasse de R$ 1,95 bilhão ao Rio Grande do Sul em quatro parcelas mensais.

Além da quitação de abril, o Tesouro do Estado paga nesta terça-feira as consignações da folha. Sobre o calendário de pagamento de maio, a Secretaria da Fazenda deve anunciar o início dos depósitos até o fim do do dia.