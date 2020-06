Itamaraty acompanha papel da OMS com muita preocupação, diz Ernesto Araújo

O chanceler Ernesto Araújo afirmou nesta terça-feira (9) que o Itamaraty, em coordenação com o Ministério da Saúde, acompanha "com muita preocupação" o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia do novo coronavírus. Durante reunião ministerial no Palácio da Alvorada, Araújo criticou o que chamou de aparente falta de independência, transparência e coerência da instituição.