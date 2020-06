Leite condena omissão de dados nacionais da Covid-19 e reforça compromisso com transparência

Nesta segunda-feira (8), ao comentar a omissão do governo federal na divulgação de dados da Covid-19, o governado Eduardo Leite reforçou o compromisso do Estado com a transparência das informações relacionadas à disseminação da doença no Rio Grande do Sul.

Segundo ele, essa conduta, inclusive, fez com que o Estado fosse destaque em organismo internacional que mede o nível de transparência das informações disponibilizadas pelos governos, com base na análise do portal estadual dedicado ao coronavírus.

Em relação ao impacto da falta de dados nacionais atualizados, Leite disse que atrapalham as comparações com outras localidades sobre a evolução dos casos e prejudicam as análises. Para ele, a decisão federal é equivocada, já que a informação é de interesse público, disse durante a live transmitida do Palácio Piratini.

Leite lembrou ainda que o distanciamento controlado - adotada no Rio Grande do Sul há cinco semanas- não representa uma "volta ao normal" nem flexibilização aleatória de atividades e, nesse sentido, precisa ser respeitado pela população, orientada a sair de casa apenas se necessário e a observar os protocolos sanitários. Também disse que o Executivo mantém análise constante sobre o modelo. "É natural que vão acontecendo flexibilizações porque os indicadores estão mais controlados, e restrições mais severas quando se observar que os indicadores começam a ter uma inflexão que pode comprometer a segurança dos atendimentos. A gente vai ter que conviver com isso nos próximos meses, até que se tenha uma vacina", enfatizou.

Já sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de transferir a responsabilidade das ações contra a Covid-19 exclusivamente a prefeitos e governadores, Leite também considerou equivocada. "O melhor caminho é buscarmos cooperação com prefeitos, sociedade civil, hospitais, sindicatos. O melhor caminho é o diálogo e o entendimento, compartilharmos as informações e dividirmos as responsabilidades, trabalhando conjuntamente. O Brasil é um país continental e falar numa estratégia única nacional seria equivocado, mas lançar no colo de prefeitos e governadores a responsabilidade é equivocado", completou.

Nesta segunda-feira, o Executivo anunciou o repasse de R$ 74,6 milhões a hospitais, clínicas e laboratórios do que atendem a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O recurso, oriundo do Ministério da Saúde, beneficiará mais de 200 prestadores de serviços de saúde que atendem procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade (Teto MAC). Segundo o governador, a tramitação ágil do recurso dará fôlego às instituições de saúde gaúchas.

A secretária da Saúde Arita Bergmann também destacou o encaminhamento, na última sexa-feira (5), de verbas emergenciais a 38 dos 60 hospitais filantrópicos do Estado, totalizando um valor de R$ 14,3 milhões. De acordo com ela, ainda tramitam outros 22 convênios, que resultarão na liberação de mais R$ 8,5 milhões de verba federal ao Estado.