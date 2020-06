Francisco Vargas é o novo secretário estadual do Esporte e Lazer

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou o nome de Francisco Xavier de Vargas Neto como novo secretário estadual do Esporte e Lazer. Empossado na tarde desta quarta-feira (3), no Palácio Piratini, Francisco Vargas assume o lugar deixado por João Derly.

"Recriamos a secretaria por entender a importância que tem o esporte na promoção da saúde física e mental da população, especialmente importante neste período de pandemia, e nas ações sociais e econômicas. Derly deu uma enorme contribuição nesse desafio de montar a pasta e em muitas ações para o esporte gaúcho. Recebemos com muita alegria o professor Vargas, com a certeza de que fará um excelente trabalho", afirmou o governador.

Professor de pós-graduação em Educação Física com doutorado em Filosofia e Ciências da Educação pela Universidade de Barcelona, o novo secretário destacou a missão que terá. "É um grande desafio, um novo desafio na minha carreira e pretendo contribuir com minha experiência em prol do esporte e lazer no nosso Rio Grande do Sul. Agradeço ao Derly pela indicação e espero corresponder às expectativas", destacou Vargas.

João Derly estava à frente da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) desde o início da atual gestão. Nos últimos 17 meses, o ex-judoca cumpriu com o compromisso de defender e promover o desenvolvimento de ações que fomentem o esporte no Estado. "Tínhamos muitos eventos para este ano. Infelizmente, a pandemia nos impediu de concretizar muitos deles", afirmou Derly, que deixa o cargo a pedido próprio para se dedicar às eleições de 2020.