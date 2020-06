Assembleia Legislativa deve disponibilizar internet para alunos da Uergs

A Assembleia Legislativa deve viabilizar internet para 2,4 mil mil alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul (Uergs), que não têm acesso a rede. Os estudantes terão acesso garantido durante seis meses. A solicitação foi apresentada à Mesa Diretora nesta terça-feira (2) e será deliberada na próxima reunião dos parlamentares.