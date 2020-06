Pandemia causa atrito institucional entre Poderes

A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus criou uma série de atritos entre os governos estaduais e os poderes Legislativo e Judiciário, sobretudo pela possibilidade de redução ou atraso de repasses obrigatórios mensais a Tribunais de Justiça (TJs) e Assembleias Legislativas.

Em alguns casos, como em Minas Gerais, a guerra foi deflagrada abertamente e rendeu aprovação de lei contra o governador, que rebateu de forma crítica. Depois, todos os lados puseram panos quentes no conflito.

Em outros locais, como no Rio Grande do Sul, chegou-se a um entendimento somente após longa negociação. Na Paraíba e em Mato Grosso do Sul, por exemplo, houve proposta de redução dos repasses, o que foi abortado em meio a fortes reações dos outros Poderes.

Desde o começo da pandemia, estados já discutem a necessidade de congelamento de recursos em todos os Poderes para passar pelo período da crise.

Em São Paulo, tanto o Legislativo como o Judiciário fizeram planos para economizar durante o ano, sob a justificativa de que os recursos excedentes sejam usados pelo Executivo no combate à Covid-19.

Em Minas Gerais, como o jornal Folha de S.Paulo publicou, o Tribunal de Justiça abriu mão de um plano formal de contingenciamento de despesas, sob o argumento de que os recursos do Tesouro estadual "devem ser repassados normalmente". Nas últimas semanas, porém, a possibilidade de repasse regular caiu por terra.

Diante disso, ao se antecipar a um anúncio do governo estadual, a Assembleia Legislativa de Minas mandou um recado ao governador Romeu Zema (Novo) e aprovou por unanimidade um projeto de lei que prevê crime de responsabilidade caso o governo atrase o repasse de verba para Assembleia, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público.

Na prática, para passar a valer, o projeto teria de ser sancionado pelo próprio Zema, que convocou uma entrevista no dia seguinte para expor a situação financeira do estado.

"Nós não teremos condições de continuarmos pagando as obrigações do estado, mesmo as mais relevantes", disse o governador. "Não haverá recursos para nós pagarmos integralmente a folha de pagamento do funcionalismo do Executivo e também o repasse aos Poderes. A lei me manda fazer as duas coisas, agora, se a lei resolvesse nosso problema de caixa, eu ficaria muito satisfeito."

Depois do discurso de Zema, o relator no projeto na Assembleia, Gustavo Valadares (PSDB), baixou o tom e disse que não houve a intenção de "botar a faca no pescoço" do governador.

"O que nós fizemos não foi nada inovador, não trouxemos nenhuma novidade. Foi algo que já está previsto na Constituição Federal", disse, pedindo que o governador tenha "uma conversa franca" com os demais Poderes.

Em nota conjunta, a Assembleia e o Tribunal mineiros afirmaram que "estão cientes das enormes dificuldades que o governo estadual vem enfrentando desde que assumiu e têm sido parceiros constantes, na busca de soluções".

A pressão, ao menos por enquanto, deu certo. Após reunião com os presidentes da Assembleia e Tribunal, o governador decidiu que os repasses não serão reduzidos em um primeiro momento, apenas parcelados.

Piratini e Assembleia acertaram contingenciamento