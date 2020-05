Porto Alegre tem manifestações pró e contra Bolsonaro

Seguindo protestos que ocorrem em São Paulo , Porto Alegre também é palco de manifestações pró e contrário ao presidente Jair Bolsonaro. Os atos ocorrem na tarde deste domingo 931) no Centro Histórico da Capital. Os participantes de cada lado estão a poucas quadras de distância. A Brigada Militar acompanha e chegou a demarcar, no chão de uma das ruas, uma divisão de área para os dois protestos.

Na capital paulista, houve reação da Polícia Militar, reprimindo com gás e bombas de efeito moral o grupo que se identificava como defensor da democracia. A PM alegou que havia risco de que participantes dos dois atos, o outro pró-Bolsonaro, poderiam se confrontar.

Em Porto Alegre, o grupo pró-Bolsonaro portava bandeiras do Brasil e estavam na rua Caldas Júnior, próximo à Igreja das Dores, na região onde fica o Comando Militar do Sul, o QG do Exército, e da Brigada Militar. Faixas afirmavam que "Supremo é o povo" e "Abaixo a ditadura do STF". Os integrantes usavam as cores verde e amarela e ostentavam a bandeira do Brasil. Depois do ato, o grupo se dirigiu ao Parque Moinhos de Vento (Parcão).

A poucas quadras, na rua Sete de Setembro, nas proximidades da Casa de Cultura Mario Quintana, manifestantes faziam o quarto ato que se intitula como "anti-fascista" e com críticas ao presidente e movimentos de apoio a ele.

em São Paulo em Brasília Outras manifestações com grupos pró e contra Bolsonaro ocorreram neste domingo

A BM explicou que o isolamento foi feito preventivamente, caso os ânimos viessem a se alterar. "Mas os atos foram dentro da normalidade", observou o capitão Luiz Fernando Farias Junior, oficial supervisor do Comando de Policiamento da Capital neste domingo. Cerca de cem policiais, incluindo integrantes da Polícia de Choque, acompanharam os protestos.

Segundo o oficial, a BM havia sido comunicada do ato pró-Bolsonaro. Já a manifestação contrária foi identificada que ocorreria por portagens. Farias cita que os atos vêm ocorrendo e que o dos contrários foi o maior até agora em número. "A gente percebe um aumento gradativo", diz ele.