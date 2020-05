Anunciadas primeiras mudanças no secretariado de Eduardo Leite

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (29) a primeira reforma administrativa no secretariado de Eduardo Leite. A mudança envolve três secretarias. Saem a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, que será indicada para diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rubens Bender, que estava interino no cargo, e o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), Catarina Paladini, qe disputará as eleições deste ano.

Com as alterações, as Secretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e de Governança e Gestão Estratégica (SGGE) serão integradas, sob a condução de Claudio Gastal, atual secretário da SGGE. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo terá como novo titular o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, enquanto que Mauro Luciano Hauschild, procurador federal e ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assume a SJCDH.

No BRDE, a ex-secretária Leany será indicada para presidir a instituição, já que o Rio Grande do Sul será o próximo estado a exercer a presidência rotativa da instituição, tornando-se a primeira mulher à frente do banco. Uma das idealizadoras do modelo de distanciamento controlado adotado para enfrentar a pandemia da Covid-19, ela seguirá na coordenação do Comitê de Dados e participando do Gabinete de Crise que gerencia as ações contra a doença, ocupando cargo de assessoria do Gabinete do Governador até a aprovação de seu nome para a diretoria do banco.O governador Eduardo Leite salientou a importância estratégica que o BRDE terá nas políticas de reestruturação econômica pós-Covid e lembrou o papel fundamental desempenhado por Leany na condução da reforma administrativa e previdenciária do Estado e nas ações de enfrentamento da pandemia até aqui.