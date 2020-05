Governo gaúcho libera 131 mil testes rápidos de Covid-19 aos municípios

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O governo do Rio Grande do Sul vai liberar 131 mil testes rápidos aos municípios. Ao vivo, pelo Facebook nesta quinta-feira (28), o governador Eduardo Leite ainda afirmou que serão habilitados 47 leitos de UTIs para a estrutura de atendimento na pandemia.

Segundo a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, os 131 mil testes serão repassados aos 497 municípios a partir desta sexta-feira (28). Esta é a quarta remessa realizada pelo Estado, que soma 348 mil testes de anticorpos distribuídos até o momento.

Arita frisa que será entregue pelo menos um teste para cada mil habitantes do município. “Nenhum município receberá menos de 40 testes”, afirma.

As cidades que registraram casos recentemente serão incluídas nesta remessa. A secretária diz que será possibilitada a testagem de outros grupos populacionais a partir da demanda, como a ocorrência de surtos de contágio ou pessoas sintomáticas que trabalhem diretamente com o público.

Os grupos prioritários para testagem do novo coronavírus continuam sendo os trabalhadores da saúde, da segurança, o sistema penitenciário, IPIS, idosos acima de 60 anos que apresentam comorbidades, motoristas e transportadores e a população acima de 50 anos.

Leite ainda afirmou que o governo estadual aumentará em mais de 60% a rede de UTIs do Rio Grande do Sul. Segundo o governador, o Estado será responsável pelo pagamento da diária de R$ 1.600,00 dos 47 leitos que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde.

A secretária da Saúde diz que foram encaminhados pedidos de habilitações de 274 novos leitos, que estão em gestão municipal. A gestão editou a Portaria 290 com a inclusão dos 47 leitos, que abrangem a região da fronteira (Soledade e Erechim) e o litoral norte. O governador complementa que sete hospitais do interior do RS terão leitos habilitados.

folha de pagamento dos servidores estaduais Leite ainda abordou ae a dificuldades no trabalho com o governo federal para combater o coronavírus.

O Rio Grande do Sul registra 7,048 casos confirmados em 262 municípios, de acordo com o balanço estadual. Leite diz que o Estado apresenta uma das menores taxas de mortalidade consequentes da Covid-19 no brasil, totalizando 209 vítimas. Até o momento, 77% dos pacientes já se recuperaram. Dos 71,4% dos leitos de UTIs ocupados, 17,3% representam quadros de coronavírus.