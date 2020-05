Leite paga parcela de R$ 1,8 mil nesta sexta e espera ajuda federal para quitar folha

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou nesta quinta-feira (28) que o atraso nos repasses federais para socorrer o rombo da pandemia adiará a quitação da folha de abril dos servidores. A conclusão do pagamento deve ser em 12 de junho, com mais de 40 dias de atraso em relação à data que seria no último dia útil do mês trabalhado, que seria abril.

Dinheiro que entrou da arrecadação nos últimos dias permitirá pagar parcela de R$ 1,8 mil aos servidores nesta sexta-feira (29). O depósito quita valores até R$ 4 mil, pouco mais de 73% da folha. A previsão é que a transferência de R$ 500 milhões, da primeira parcela do repasse federal, deve levar mais de dez dias.

Leite citou que a queda do caixa chegou a R$ 1,2 bilhão no governo gaúcho. A previsão é de receber R$ 500 milhões como primeira parte da ajuda. A demora na sanção pelo presidente Jair Bolsonaro gera as dificuldades. "Se o dinheiro federal chegar antes, antecipamos o pagamento", disse o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, que também participou da live.