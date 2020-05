Volta do ensino no RS será gradual e dividida em cinco etapas até setembro

calendário de volta às aulas no Rio Grande do Sul, anunciado nesta quarta-feir a (27) pelo governador Eduardo Leite, será dividido em cinco etapas, com a primeira iniciando na próxima segunda-feira (01), quando serão oficialmente retomadas as atividades escolares de modo virtual para 37 mil turmas. Para acompanhamento das aulas, os alunos terão disponíveis a plataforma Classroom, do Google for Education. Esse retorno por fases terá intervalos de avaliação de 15 dias por parte do Executivo, antes da liberação de cada etapa seguinte e deverá se estender até setembro.

A primeira e a segunda etapas de retorno do ensino foram anunciadas nesta quarta, determinando a retomada das atividades remotas para 01 de junho e de parte das presenciais em 15 de junho, respectivamente, liberando os cursos livres (profissionalizantes e de idiomas, por exemplo), técnicos e de Ensino Superior que precisam realizar atividades práticas e laboratoriais para conclusão da grade curricular. Esse contingente, segundo o executivo, representa 5% dos alunos gaúchos.

A terceira etapa será anunciada em 15 de junho e prevê o retorno presencial de parte dos alunos para 1º de julho, atingindo as turmas de Educação Infantil, estudantes do Ensino Fundamental e das últimas turmas de Ensino Médio. Na sequência, a etapa 4 será anunciada em 1º de julho para aulas presenciais que voltarão em 3 de agosto. A etapa 5, com anúncio previsto para 3 de agosto, projeta o início das aulas para 1º de setembro. Nas duas últimas fases ainda não há definição das séries a terem as aulas retomadas.

Para a volta do ensino presencial, escolas, creches e universidades terão obrigatoriamente de instituir Comitês Operacionais de Emergência em Saúde (COE Escola), que serão responsáveis por consolidar o plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão da Covid-19 nas instituições que reúnem mais de 100 pessoas. O Executivo considerou modelos adotados em outros países para a elaboração do novo formato de ensino.

No caso do presencial, será liberado apenas para as regiões do Estado com bandeiras amarela e laranja e seguirá protocolos de segurança e sanitários gerais e específicos, como controle de entrada e saída e de ida ao pátio, distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e cuidados de higienização redobrados, que serão regrados por portaria da Secretaria da Saúde. "Tudo poderá ser postergado, se tivermos um cenário diferente. A lógica da retomada presencial em julho ainda será definida, trabalhamos, em um primeiro momento, com a retomada inicial de alunos da Educação Infantil e do Ensino Médio", destacou o governador Edardo Leite.

Na volta virtual, para os estudantes que não tiverem acesso à internet ou telefone celular, será disponibilizado um "modelo híbrido" para acompanhamento das aulas por meio de materiais físico. A retomada na próxima semana será dedicada à ambientação digital de professores e alunos, considerada um desafio para todos. "Estamos trabalhando para que os alunos não percam os conteúdos estudados até aqui e as aulas remotas chegarão a eles por ferramentas tecnológicas e com apoio do uso de celular. As aulas não serão mais como eram no passado e teremos de formatar o que será possível", disse o secretário estadial de Educação Faisal Karam.

Para esse processo, o governo conta com apoio da Assembleia Legislativa, que liberou R$5,4 milhões para aquisição de um pacote de dados de internet, que será disponibilizado aos alunos para acesso às atividades remotas via celular. O repasse será feito ao longo de 12 meses e permitirá acesso exclusivo ao conteúdo educacional."Há desafios no ensino a distância, evidente que há. Por isso trabalhamos com parceria e, ainda assim, será um desafio para as famílias", destacou o governador Eduardo Leite.

Na rede estadual 37 mil turmas terão aulas em ambiente digital e organizados 2,5 mil pátios para recreio virtual, permitindo que os alunos possam manter o contato com os colegas. Salas de coordenação e de professores também funcionarão digitalmente.

Cronograma das etapas de volta às aulas no RS

Etapa 1- 01 de junho

Inicia o ensino remoto para todos os níveis das redes pública e privada do Estado

Etapa 2- 15 de junho

Começam aulas presenciais de cursos de Ensino Superior, pós-graduações técnicos que precisem de aulas práticas e laboratoriais, além de cursos profissionalizantes, de idiomas

Etapa 3- 1º de julho

Volta das aulas presenciais graduais e escalonadas na Educação Infantil, algumas turmas de Ensino Fundamental e último ano do Ensino Médio

Etapa 4- 3 de agosto

Níveis de ensino a retomarem aulas serão apresentados em 1º de julho

Etapa 5- 1º de setembro

Níveis de ensino a retomarem aulas serão apresentados em em 3 de agosto