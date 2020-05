Pesquisa revela que 61% viu tentativa de interferir na PF

Para a maioria dos brasileiros (61%) que assistiu ao polêmico vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro usou o cargo para interferir politicamente na chefia da Polícia Federal.

A versão foi dada pelo ex-ministro Sérgio Moro (Justiça) como motivo para sua saída do governo e é objeto de inquérito no Supremo Tribunal Federal - a liberação do vídeo, com alguns trechos cortados, foi determinada pelo ministro Celso de Mello na sexta-feira.

Ainda dentro daqueles que assistiram a reunião, 32% dos brasileiros acreditam na história contada por Bolsonaro, de que ele se referia à mudança da segurança pessoal de sua família ao dizer que iria "interferir sim" e que poderia demitir o ministro responsável pela área.

Os dados foram aferidos pelo Datafolha em pesquisa nos dias 25 e 26, feita por telefone com 2.069 adultos em todo o País.