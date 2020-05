Presidente uruguaio visita fronteira e fala com Leite

Preocupado com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, visitou, na manhã de ontem, Rivera, no Norte uruguaio, cidade que faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

"Não temos só um problema em Rivera, temos um problema no país. Neste momento, Rivera tem uma complexidade distinta de outras zonas", disse Lacalle Pou à imprensa ao chegar à fronteira, na noite de domingo.

Apesar de o Brasil já ser o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19, Lacalle Pou evitou críticas à administração de Jair Bolsonaro. O comércio de Rivera não será fechado, garantiu Lacalle Pou, cobrando uso de máscara, protocolos de higiene e distanciamento.

Rivera é capital de um departamento - divisão que equivale a um estado no Brasil - que leva o mesmo nome. Segundo o Ministério da Saúde do Uruguai, o departamento já soma duas mortes. O órgão afirmou que está tomando medidas de contingência. O país tem 769 casos confirmados e 22 mortes.

Do lado brasileiro, Santana do Livramento tinha, até a tarde desta segunda, 34 casos confirmados do novo coronavírus e uma morte. O risco de que casos de Rivera se espalhem pelo país preocupa o governo de Lacalle Pou. O presidente chegou a conversar sobre a pandemia com Bolsonaro e relembrou o acordo binacional de saúde na fronteira.

O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), conversou por telefone com o líder uruguaio. "Estamos trabalhando conjuntamente com o propósito de proteger a vida das pessoas e a integração econômica característica", disse Leite.

Barreiras sanitárias foram reforçadas e cerca de 1,1 mil testes aleatórios foram aplicados como forma de controlar o contágio.