Leite e presidente uruguaio tratam de enfrentamento à Covid e integração das fronteiras

Em ligação ao presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, no início da tarde desta segunda-feira (25), o governador Eduardo Leite alinhavou a consolidação de ações governamentais conjuntas voltadas ao enfrentamento da Covid-19 na fronteira entre o país vizinho e o Rio Grande do Sul. A intenção de ambos é garantir a proteção dos residentes da região e manter a integração econômica.

Segundo Leite, Lacalle Pou esteve em Rivera, na fronteira uruguaia com a cidade gaúcha de Santana do Livramento, para monitorar os casos de coronavírus após dois óbitos registrados no final de semana, e se dispôs a avançar no diálogo para a construção de ações bilaterais sanitárias e de saúde. Leite destacou que as cidades vizinhas já trabalham de forma cooperada e estão buscado articular ações conjugadas de saúde para atender às populações da região.

"Conversei com o presidente Lacalle Pou e estamos trabalhando conjuntamente para atender ao propósito de proteger a vida das pessoas e mantermos ao máximo a integração econômica, que é característica dos nossos países, especialmente do Estado com o Uruguai", destacou.

O governador colocou ainda as equipes das áreas de vigilância sanitária e epidemiológica do Estado à disposição do presidente uruguaio para somar esforços e ajudar no rastreamento de casos e nas ações preventivas nas cidades fronteiriças (Chuí e Chuy, Aceguá e Aceguá, Quaraí e Artigas, Barra do Quaraí e Bella Unión e Jaguarão e Rio Branco, além de Livramento e Rivera).

Lacalle Pou anunciou a suspensão do início das aulas presenciais no país, que estavam agendadas para os dias 15 e 29 de junho, além de medidas mais restritivas no comércio da cidade e de maior controle nas fronteiras, com barreiras sanitárias em pontos estratégicos, com agentes do Exército reforçando o monitoramento nas rodovias. O comércio de Rivera, incluindo os freeshops, não fechará, mas terá a fiscalização ampliada, visando o cumprimento das medidas sanitárias como o uso de máscaras.

Dos 769 registros de Covid-19 e 22 óbitos ocorridos no país vizinho, 14 casos confirmados e duas mortes ocorreram em Rivera.