Prefeito de Taquari será o novo presidente da Federação dos Municípios

Duas frentes de trabalho, principalmente, vão nortear as ações do novo presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Emanuel Hassen (PT), prefeito de Taquari. Com 270 votos e 17 brancos e nulos, Maneco, como é conhecido, substituirá o atual presidente, Dudu Freire (PDT), prefeito de Palmeira das Missões.

Hassen assegura que vai priorizar a busca por recursos para que os municípios gaúchos enfrentem uma crise dupla: o baque nas economias causadas pela estiagem e os muitos danos oriundos da pandemia. Para Hassen, há muitas promessas e pouca ação efetiva de apoio aos gestores municipais.

“Isso tanto por parte do Estado quanto do governo federal. O projeto de apoio aprovado no Senado há mais de duas semanas, que prevê R$ 120 bilhões para ajudar Estados e Municípios, está parado, esperando apenas a sanção presidencial, e não vejo nenhuma mobilização para acelerar isso, infelizmente”, critica Hassen.

Já por parte do Palácio Piratini Hassen espera recursos que permitam às prefeituras executar obras em açudes e canalização de água, por exemplo. Sobre as ações do governo estadual no regramento para conter o avanço da Covid-19 _ que inicialmente gerou divergências entre prefeitos e o governador Eduardo Leite, com sobreposição de decretos e regras _ Hassen avalia que recentemente se chegou a um bom modelo.

“As divergências do início foram importantes para se produzir o que temos hoje. É um decreto de monitoramento por bandeiras e regiões é consistente e permite ter alguma previsibilidade. Se pode ou não concordar 100% com ele, mas é baseado em números e dados”, avalia Hassen.

O novo presidente da Famurs elogia a previsibilidade trazida pelo atual modelo distanciamento social elaborado pelo Palácio Piratini. Agora, diz o prefeito, é necessário de parcerias do Estado e da União para amenizar problemas que se avoluma dia a dia. O que inclui, fundamentalmente, recursos. Hassen alega que a estiagem vem impactando cidades do Interior desde o final do ano passado, e que, mesmo o calendário já entrando em junho raros municípios receberam algum tipo de recurso estadual ou federal.

“E isso se agravou com a pandemia. Comerciantes têm dificuldade de se manter, especialmente os pequenos. Assim com os municípios para oferecer serviços de saúde. E tudo que os municípios fizeram até aqui foi praticamente com recursos e doações da comunidade”, opina o prefeito de Taquari.

A indicação de Hassen para o comando da entidade obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no Estado para um rodízio de legendas na direção da entidade e entre 2016 e 2020.

Como o PT foi o quarto partido com maior número de prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul em 2016, obteve o direito de escolher o presidente da Famurs em 2020. Antes de Hassen e Dudu Freire, presidiram a Famurs os prefeitos de Garibaldi, Antonio Cettolin (PMDB), e de Rio dos Índios, Salmos Dias de Oliveira (PP).

Quem é o novo presidente da Famus