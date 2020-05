Farroupilha tem novo prefeito

O vice-prefeito Pedro Pedrozo assumiu, no sábado (16), a condição de chefe do Executivo de Farroupilha após a Câmara de Vereadores cassar, no dia anterior, o mandato de Claiton Gonçalves. A posse ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura e foi acompanhada por secretários, vereadores e representantes de entidades do município.

Pedrozo, que estava no segundo mandato como vice-prefeito de Claiton Gonçalves, ressaltou que sua presença no governo se dá por força constitucional e que todos os esforços serão voltados ao combate do coronavírus, sem descuidar do trabalho da administração, como as obras em andamento e a serem executadas, bem como outras ações. “Precisamos ouvir e trabalhar em parceria com o Judiciário, Câmara de Vereadores, instituições, entidades representativas e população”, conclamou, destacando que a construção será coletiva, onde todos terão vez e voz.

O agora prefeito anunciou cortes nas despesas para enfrentar a recessão. A meta é economizar R$ 2 milhões até o final do ano para investir em ações necessárias. Antecipou reestruturação e unificação de secretarias.

Pedrozo foi eleito vereador de Farroupilha por dois mandatos, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008, tendo presidido o Legislativo em 2002 e 2005. Elegeu-se vice-prefeito, como representante do PSB, na chapa com Claiton Gonçalves, do PDT.

A sessão de cassação do mandato, a primeira na história de Farroupilha, foi encerrada na sexta à noite. Claiton Gonçalves foi cassado por duas irregularidades expostas em documento protocolado por representantes da OAB. Por 10 votos a quatro, e a abstenção do presidente do Legislativo, Fernando Silvestrin, os vereadores entenderam como procedentes as denúncias referentes a contratação de servidor ocupante de cargo de fiscal para assumir função privativa de advogado, e a aquisição de terrenos pelo Executivo, sem a autorização do Legislativo.

Claiton Gonçalves fez sua própria defesa. Enalteceu o trabalho realizado ao longo dos sete anos frente a administração pública. Citou a contribuição de cada vereador para o crescimento da cidade e seu desejo pela pujança do município. Ele também perdeu seus direitos políticos por oito anos. Em menos de seis este é o segundo impeachment de prefeito na Serra Gaúcha. O primeiro foi o de Daniel Guerra, de Caxias do Sul, poucos dias antes do Natal de 2019.