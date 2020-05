Trocas no Ministério da Saúde prejudicam o enfrentamento à Covid-19, diz Eduardo Leite

Ao cometar o pedido de demissão do ministro da Saúde Nelson Teich, nesta sexta-feira (15), o governador Eduardo Leite destacou que as constantes trocas na equipe ministerial prejudicam o enfrentamento à Covid-19 no País e causam insegurança aos brasileiros.

Para Leite, a falta de clareza nas políticas do governo federal para enfrentamento ao coronavírus gera perda de velocidade na política ministerial. "Não podemos deixar de lamentar que neste momento de enfrentamento ao coronavírus tenhamos uma segunda troca no principal ministério. O enfrentamento exige uma política pública de saúde com força, velocidade, com integração do Sistema Único de Saúde", apontou.

substituiu Luiz Henrique Mandetta Segundo o governador, não houve tempo hábil para uma avaliação do trabalho do ministro, quee ficou menos de um mês no cargo. Leite disse que participou apenas de uma reunião com Teich, conjunta com os demais governadores do Sul, e que observava uma ação tímida da equipe, natural pela troca recente.

Para ele, a nova demissão na Saúde traz insegurança, perda de confiança no governo central e pouca esperança em relação ao futuro do Brasil, o que compromete a economia como um todo. "Se as pessoas não observam a atuação do governo federal de forma clara e correta não adianta pedir para que saiam de casa e voltem a consumir para que a economia se reative", disse.

De acordo com Leite, é fundamental que o Planalto alinhe suas equipes ao Ministério da Saúde, "com respeito à ciência e integração com os entes subnacionais".