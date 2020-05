Câmara de Farroupilha vota impeachment de Claiton Gonçalves nesta sexta

O parecer da Comissão Processante instalada na Câmara de Vereadores de Farroupilha considerou procedentes três das quatro denúncias feitas contra o prefeito Claiton Gonçalves (PDT) por advogados membros da Ordem dos Advogados do Brasil. A sessão extraordinária para julgamento do parecer foi marcada para esta sexta-feira (15), às 13h.

O rito da sessão contemplará a leitura de todo o processo, defesa do denunciado e manifestações dos vereadores antecedendo seus votos. Para que o prefeito seja cassado serão necessários 10 votos. O Legislativo é formado por 15 vereadores.

O relator Sedinei Catafesta (PSD) apontou irregularidades referentes à nomeação de fiscal do Município para atuar em função privativa de advogado, suplementação de crédito orçamentário e aquisição de imóveis sem a autorização do Legislativo. A denúncia sobre quebra de decoro, referente a manifestação do chefe do Executivo em emissora de rádio, foi apontada como improcedente.

A sessão será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara, no Youtube. Aos que optarem por acompanhar de forma presencial serão disponibilizados 20 lugares. O acesso deverá respeitar as orientações do Ministério da Saúde quanto ao uso de máscaras e distanciamento de dois metros entre as pessoas.