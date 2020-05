Estado terá R$ 174 milhões da bancada federal gaúcha para enfrentamento à Covid-19

O governo gaúcho contará com o auxílio de cerca de R$ 174 milhões da bancada federal gaúcha para financiamento de ações na área da saúde. O montante será aplicado em 183 hospitais e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Estado. Desse total, R$ 99,3 milhões serão repartidos entre Executivo estadual e municípios para o enfrentamento direto à pandemia da Covid-19.

A parceria com os parlamentares e o repasse, anunciado no final de março, foram destacados pelo governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (14), durante a tradicional live que realiza diariamente. "A tarefa de administrar o Rio Grande do Sul é coletiva. Com apoio dos deputados, senadores e demais Poderes conseguimos construir, com diálogo, o consenso para avançarmos. É um apoio muito importante da bancada federal gaúcha, a quem agradecemos muito”, disse Leite.