Edital para concessão da Rodoviária de Porto Alegre sai em abril

Ao se reunir para a primeira reunião do ano para monitorar as ações do Programa Cresce RS, na manhã desta quarta-feira (11), na Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, Ernani Polo (PP); o secretário estadual de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal; e integrantes de outros órgãos apresentaram as dificuldades e soluções para a execução de 20 projetos considerados fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Entre os projetos, estão a concessão de rodovias como a RSC-287, cujo edital deve sair até junho; e da Rodoviária de Porto Alegre, até abril.

Os prazos foram mencionados nesta quarta-feira (11) pelo titular da Secretaria Extraordinária de Parcerias, Bruno Vanuzzi, durante o seu pronunciamento. Cada autoridade teve três minutos para explicar quais as dificuldades que estavam enfrentando e qual a solução estavam adotando para lidar com os entraves.

Vanuzzi falou de vários processos de concessão em curso no Rio Grande do Sul - que devem ser concluídos neste ano. Ele estimou que o edital de licitação da rodovia RSC-287 deve ser publicado até junho deste ano. "Validamos o projeto junto à comunidade de Santa Maria neste final de semana. Nossa expectativa é que (o edital) saia até, no máximo, início de junho", falou aos participantes.

O edital deve prever o preço máximo a ser cobrado no pedágio e os investimentos que empresa concessionária vai ter que fazer na rodovia. A RSC-287 é uma rodovia estadual que corta o estado do Rio Grande do Sul no sentido leste-oeste. Tem início no município de Montenegro e mantém esse nome até Santa Maria. A partir de Santa Maria o nome da rodovia muda para BR-287 e seu trajeto vai até São Borja.e os investimentos que empresa concessionária vai ter que fazer na rodovia.

Quando à concessão da rodoviária, a licitação deve sair até abril. "Esse edital está aproximadamente dois meses mais adiantado do que o da RSC-287. Deve sair na primeira quinzena de abril", projetou.

O estudo para a concessão da rodoviária da Capital, do zoológico, das estradas RSC-287, ERS-324 e ERS-020 foram iniciados na gestão do ex-governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). A gestão do emedebista contratou a consultoria KPMG para fazer a modelagem. Entretanto, alguns editais, como o do zoológico, tiveram que ser refeitos.