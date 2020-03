CPMI das Fake News analisa quase 90 convocações de depoimentos

Os integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News podem votar na próxima quarta-feira (4) propostas de convocação de 89 pessoas para depor do Congresso. Outras dez podem ainda ser convidadas. Ao contrário de um convite, a pessoa convocada é obrigada a comparecer se a audiência for marcada.

A lista de convocação inclui o ex-funcionário da Yacows Hans River do Rio Nascimento, as jornalistas da Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello e Mônica Bergamo, o filho do presidente e vereador no Rio Carlos Bolsonaro (PSC). Entre os alvos dos requerimentos de convidados estão um dos proprietários do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, e o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC).

Se aprovar e realizar os depoimentos de convocações e convites pedidos pelos congressistas, o colegiado terá de trabalhar todos os dias (incluindo sábado, domingo e feriados) até o fim da data-limite da CPMI, 13 de abril, ouvindo pelo menos duas pessoas por dia para zerar a lista. Além desses requerimentos, 153 pessoas tiveram convites ou convocações já aprovados pela CPMI.

Dessas, 57 pessoas tiveram convocação aprovada - nove já foram ouvidas, entre elas, o sócio da Yacows, Lindolfo Alves Neto, e seu ex-funcionário Hans River.

A CPMI ainda aprovou o convite de outras 96 pessoas. Dessas, 25 prestaram esclarecimentos ou participaram de audiências públicas.

O presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), já avisou aos colegas que não há condição técnica para votar todos os pedidos. "Espero que as lideranças tanto de situação quanto de oposição façam um acordo para que possamos deliberar apenas requerimentos que venham a somar a CPMI. Não podemos ficar só no embate, no Fla-Flu, e a CPMI não chegar a lugar nenhum."

Os deputados da oposição analisam ainda se vão manter o pedido para uma convocação de Hans River, que mentiu em depoimento à CPMI e insultou a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo. Há dois pedidos envolvendo ele na fila de requerimentos não votados.

Um grupo de congressistas ligados ao presidente Jair Bolsonaro diz que aceita a convocação do ex-funcionário da Yacows se houver uma acareação entre ele e a jornalista. De acordo com Ângelo Coronel, os pedidos de convocação só irão voltar à pauta após acordo entre base e oposição.