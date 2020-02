Com gol de Gabriel Jesus, Manchester City vence o Real na Champions

Com gol do brasileiro Gabriel Jesus, o Manchester City largou na frente do Real Madrid com a vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (26), no Santiago Bernabéu, na partida de ida das oitavas de final da Champions League.

Os espanhóis abriram o placar aos 15 minutos do segundo tempo com o meia-atacante Isco, que aproveitou passe de Vinicius Júnior para marcar o seu primeiro no torneio desde setembro de 2018, quando anotou diante da Roma, pela fase de grupos da edição 2018/2019.

Titular da equipe em Madri no lugar do argentino Sergio Agüero, que ficou no banco, o atacante Gabriel Jesus deixou tudo igual de cabeça aos 23 da etapa final, anotando o seu quinto gol na competição.

Cinco minutos após o empate, Sterling foi derrubado na área por Carvajal e sofreu pênalti. O belga Kevin De Bruyne foi para a cobrança e virou o jogo, decretando o triunfo inglês na capital espanhola.

Depois da virada, Gabriel Jesus ainda forçou a expulsão do capitão do Real, Sergio Ramos. No lance, o atacante partiu em velocidade em direção à grande área e foi derrubado pelo zagueiro, último homem da defesa antes do goleiro Courtois.

Foi o primeiro jogo do Manchester City na Champions League depois do banimento anunciado pela Uefa por desrespeito às regras do fair play financeiro, resolução que impedirá o clube de participar de competições europeias pelas próximas duas temporadas.

Em Manchester, a equipe do técnico Pep Guardiola tentará evitar a quinta eliminação de times ingleses para o Real Madrid em confrontos de mata-mata do torneio.

Um desses duelos, inclusive, foi contra o Manchester City, na semifinal de 2015/2016, quando empatou sem gols na Inglaterra e venceu por 1 a 0 na capital espanhola, garantiu um lugar na decisão e levantou a taça após vencer o rival Atlético nas penalidades.

Além do City, o Real eliminou também o Tottenham, nas quartas de final de 2010/2011, o Manchester United, nas oitavas de final de 2012/2013, e o Liverpool, na final da Champions de 2017/2018, quando conquistou o seu terceiro título consecutivo da competição, todos sob o comando de Zinédine Zidane.

No outro jogo desta quarta-feira, o Lyon venceu a Juventus por 1 a 0, na França, e precisa de um empate em Turim para garantir a classificação às quartas de final.

O gol dos franceses foi marcado pelo volante Lucas Tousart, aos 23 minutos do primeiro tempo.

A vitória do Lyon marcou a estreia do meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, ex-Athletico-PR, na Champions League. Em janeiro, o jogador fez parte da seleção brasileira sub-23 que disputou o Pré-Olímpico e se classificou para a Olimpíada de Tóquio.

Cristiano Ronaldo, que passou em branco novamente, tem apenas dois gols nesta edição da Champions. Caso a Juventus seja eliminada na partida de volta, na Itália, e o português não marque, ele registrará sua pior marca no torneio desde 2005/2006, quando não marcou gols.