Eduardo Leite afirma que ano foi 'altamente produtivo' quanto ao avanço de reformas

Em entrevista concedida no Palácio Piratini na manhã desta quinta-feira, o governador Eduardo Leite (PSDB) ressaltou o ano como "altamente produtivo" quanto ao avanço de reformas no Estado. À imprensa, Leite destacou a retirada do plebiscito para a venda de estatais, as mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a aprovação da reforma da Previdência estadual como essenciais para a estabilidade financeira do Rio Grande do Sul.

Ressaltando a atuação dos partidos que compõem a base aliada do governo, o tucano reiterou a importância do papel da Assembleia Legislativa durante 2019, mencionando a atuação do parlamento gaúcho na aprovação da Previdência estadual ontem à noite e as concessões feitas pelo órgão quanto ao pacote do funcionalismo.

Ainda sobre a nova reforma, o governador frisou a relevância que a adoção das novas alíquotas terá diante de uma maior contribuição por parte dos servidores que recebem mais, e menor de quem ganha menos. "Fomos acusados que não mexíamos com quem ganhava mais, e tudo demonstrou exatamente o contrário", declarou o chefe do Executivo estadual.

O governador também disse que a ideia é, através da convocação de uma sessão extraordinária no início de 2020, aprovar o restante dos projetos do pacote do funcionalismo.

Na saída, Leite cumprimentou o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes (PP), pela atuação na articulação com a Assembleia Legislativa.