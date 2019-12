Acordo para obras do entorno da Arena do Grêmio é tratado em reunião

Um dos temas mais esperados em 2019, o futuro das obras do entorno da Arena Porto-Alegrense, motivaram reunião nesta quarta-feira (18) entre Ministério Público Estadual, prefeitura da Capital, Grêmio, gestora do estádio e a incorporadora Karagounis, que tem empreendimentos na região e deveria fazer as compensações previstas.

O encontro, segundo breve nota do MP-RS, serviu para discutir a "minuta de proposta para realização da obras do entorno do estádio". O que está em jogo agora é uma nova proposta de acordo, que foi revelado pelo comando Tricolor no começo de dezembro.

Com a nova modelagem, quem assumiria as obras seria a gestora Arena Porto-Alegrense, em vez da Karagounis, que encontrou dificuldades, pois a Caixa, uma das acionistas da incorporadora por meio de um fundo de investimento imobiliário, não deu aval a garantias.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, explicou que a gestora usaria recursos pagos pelo clube pelo uso do estádio nas intervenções viárias previstas. Além disso, Bolzan afirmou ainda que o Grêmio poderá comprar a gestora . Tudo isso agilizaria o principal plano tricolor, que é antecipar a compra da gestão da Arena em 13 anos, para 2020.

Só que o dirigente gremista deixou claro que o acordo na Justiça terá de sair ainda em 2019, devido a detalhes de financiamentos com bancos, ligados à operação de compra antecipada da gestão do estádio.

Na nota do MP-RS, não há previsão de desfecho. Para o Jornal do Comércio, um dos procuradores do MP-RS apontou que ainda não é possível prever quando sairá o acordo. Pelo informe do MP em seu site, o recado é: "ficou acertado entre as partes que, devido à complexidade do assunto, seguirão as tratativas para o avanço das negociações."

