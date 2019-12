Pacote do governador avança no Parlamento

Depois de derrubar a liminar que impedia a votação do projeto que implementa alíquotas previdenciárias progressivas não só para aos servidores em atividade, mas também para os aposentados e pensionistas, os deputados estaduais começaram a apreciar o primeiro projeto do pacote de propostas que alteram as carreiras e previdência do funcionalismo público. Para garantir a aprovação da única matéria do pacote com acordo para ser apreciada ainda em 2019, o governo Eduardo Leite (PSDB) cedeu à pressão da base aliada e protocolou uma emenda no plenário, na tentativa de atenuar algumas medidas e garantir a aprovação.

O texto original previa que funcionários públicos em atividade, aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS (R$ 6.084,71, a partir de 2020) contribuiriam com 14%. Os que recebem um valor entre o teto e R$ 20 mil, com 16%. E os que ganham mais que R$ 20 mil, com 18%.

Entretanto, a emenda do governo buscava ampliar para oito faixas de contrIbuição: quem recebe até um salário-mínimo, teria que contribuir com 7,5%; entre um salário-mínimo e R$ 2 mil, com 9%; de R$ 2.000,01 até R$ 3 mil, 12%; de R$ 3.000,01 até o teto do INSS, 14%; do teto a R$ 10 mil, 14,5%; de R$ 10.000,01 a 20 mil, 16,5%; R$ 20 mil a R$ 39 mil, 19%; e acima de R$ 39.000,01, 22%.

Durante a sessão, os parlamentares aprovaram - por 35 a 19 - um requerimento pra votar apenas o texto com a emenda do governo. O requerimento desagradou deputados da oposição e alguns da base aliada. Havia mais de 20 emendas protocoladas ao texto.

Os parlamentares da oposição se revezaram na tribuna. Juliana Brizola (PDT) citou o exemplo de um servidor que ganha em torno de R$ 3 mil - que, pelas regras do projeto, teria perdas na aposentadoria de cerca de R$ 900,00.

Nesta terça-feira, ao receber jornalistas no Palácio Piratini, o governador sustentou que a emenda vai diminuir a contribuição de servidores que ganham salários mais baixos. "As alíquotas diminuiriam para professores (em início de carreira), por exemplo, que ganham menos em até 6%", disse. Ele se referia aos professores que recebem o piso do magistério (R$ 1.278 para 20 horas), que entrariam na segunda faixa de contribuição (9%). Hoje os servidores do Estado pagam 14% à Previdência.

A cada vez que um parlamentar descia da tribuna, os servidores públicos que estavam nas galerias gritavam "retira!", na esperança que o projeto saísse de pauta. Até o fechamento da edição, os deputados ainda discutiam a matéria.