Executivo paga mais uma parcela do salário atrasado de novembro na segunda-feira

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Rio Grande do Sul anunciou, nesta sexta-feira (13), que será possível pagar mais uma parcela da folha de novembro do Poder Executivo. O depósito, no valor de R$ 1.350,00 estará disponível nas contas dos servidores ao longo da segunda-feira (16).

De acordo com o Palácio Piratini, a alteração foi permitida pela melhora na arrecadação nos últimos dias e ingresso de receitas do Refaz 2019 – Programa Especial de Quitação e Parcelamento de Débitos de ICMS.

Com o novo pagamento, o Tesouro do Estado quita a folha para quem ganha vencimentos líquidos de até R$ 2.500,00 o que representa 53,2% dos vínculos do Poder Executivo.

Os demais pagamentos serão confirmados até o dia 16 de dezembro, como anunciado anteriormente.