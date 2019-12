Deputados aprovam novo Código do Meio Ambiente

Depois de ter a votação adiada por causa de uma decisão judicial, os deputados estaduais aprovaram na noite de ontem o projeto do governo que cria um novo Código Estadual do Meio Ambiente. Durante a discussão no plenário da Assembleia Legislativa, a base aliada apresentou um "emendão" de 18 páginas, que introduziu 75 alterações ao texto original. O projeto original já previa 480 modificações no atual código.

A maioria dos deputados estaduais desconhecia a totalidade das mudanças promovidas pelo projeto do governo e o "emendão", como estava sendo chamado a emenda do governo. Inclusive, assim que o emendão foi protocolado, alguns deputados da base aliada fizeram questão de ouvir a leitura no plenário, para ver se sua sugestão havia sido contemplada entre as 75 alterações ao texto.

Como o código abrange vários subtemas relacionados ao meio ambiente - como a regulação da mineração, o cuidado dos recursos hídricos, as regras de ocupação do solo e o licenciamento para empreendimentos -, muitos parlamentares fizeram sugestões específicas, buscando atender sua base eleitoral em um determinado subtema. Conforme o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes (PP), o governo recebeu apontamentos de deputados governistas, além de entidades ligadas à silvicultura,Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades.

Um dos parlamentares que estava curioso para ver se o emendão havia absorvido suas recomendações era Elton Weber (PSB), cuja base eleitoral abrange os pequenos produtores rurais. Weber sugeriu ao governo que a silvicultura em áreas de até 40 hectares possa ser licenciado através da Licença por Adesão de Compromisso (LAC).

A LAC é um mecanismo criado pelo novo código, através do qual o empreendedor recebe a autorização para abrir um negócio em até 24 horas, mediante a apresentação de documentos e a assinatura de um termo em que se compromete em respeitar a legislação ambiental. Todo o procedimento é feito pela internet, sem que o órgão responsável - no caso, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) - fiscalize o projeto e a implementação do empreendimento.

"Estou desde segunda-feira com uma cópia de parte do que já havia sido produzido (da emenda). Na noite de ontem (segunda-feira), colocamos a parte que trata da simplificação (do licenciamento) para a silvicultura em até 40 hectares. Esperamos que seja incorporado pela emenda agora. Por isso, quero voltar ao plenário para ouvir a leitura", disse Weber.

Ele também apresentou "emendas para que os empreendimentos de pequeno e médio impacto sejam tratados de maneira diferente dos empreendimentos com grande impacto ambiental (no licenciamento)". "Precisamos de uma desburocratização", resumiu.

Os deputados da oposição, por outro lado, não tiveram acesso à prévia do emendão. Zé Nunes (PT) considerou um "desrespeito aos parlamentares apresentar um emenda modificando mais de 70 artigos, e queira que analisemos em poucas horas". "Não podemos votar a favor desse emendão. Não podemos corroborar esse tipo de processo", complementou.

Luciana Genro (PSOL) questionou: "Por que o governo insiste em atropelar o debate, impedindo que a sociedade se informem sobre o código? Porque esse projeto favorece os empreendimentos predatórios, que não respeitam à natureza. Estamos na contramão da tendência do planeta, onde os países dão valor, cada vez mais, à causa ambiental".

Um dos poucos parlamentares da base aliada que se pronunciou até o fechamento desta edição foi Sebastião Melo (MDB). "É um emendão atucanado. Mostra que o projeto que o governo enviou não tinha pé nem cabeça. Poderia chamar esse emendão de substitutivo".