Governo gaúcho quita folha de outubro, adianta parcela de novembro e projeta 13º

Os servidores do governo gaúcho terminaram de receber outubro, o parcelamento de novembro estreia nesta quarta-feira (11) e começa a contagem regressiva para acessar o empréstimo do 13º salário. O governo só deve começar a pagar as parcelas da gratificação natalina em fim de janeiro de 2020, que terá quitação em 12 meses, repetindo a prática pelo quinto ano.

Segundo a Secretaria da Fazenda, os bancos começam a ofertar o financiamento após 20 de dezembro, data limite para a quitação. O Banrisul, que tem a folha do Estado, precisa ter os dados disponibilizados pela Fazenda para poder ofertar a operação. O fechamento dos dados pela Sefaz deve ocorrer até segunda-feira (16).

O empréstimo terá juro de 1,3% ao mês, custo que será depois indenizado pelo governo. O governador Eduardo Leite (PSDB) sancionou na semana passada lei que permite a operação.

Nesta terça-feira (10), foi concluído o pagamento parcelado dos vencimentos de outubro. Nesta quarta-feira (11), começam a ser feitos os depósitos da folha de novembro, com 44 dias de atraso. O governo acabou antecipando a conclusão da quitação de outubro, que ocorreria na sexta-feira (13). Já novembro teria o primeiro depósito da parcela na segunda-feira (16) e também está sendo antecipado.

Os vencimentos do Executivo ultrapassam R$ 1,4 bilhão. Os atrasos e parcelamentos somam 49 meses, com início ainda no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). Eduardo Leite havia prometido na campanha de 2018 que colocaria em dia os pagamentos ao longo de 2019. À medida que o ano foi indo para o seu final, essa possibilidade foi ficando distante e já foi descartada por Leite.