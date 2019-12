Depois de ser ofendida por Bolsonaro, Greta muda perfil nas redes sociais para 'pirralha'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou, nesta terça-feira (10), a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, de "pirralha" e criticou o espaço que a imprensa dá a ela. Bolsonaro se referiu a Greta quando questionado sobre a morte de dois indígenas guajajara no Maranhão, no sábado.

"Índio? Qual o nome daquela menina lá? De fora, lá? Greta. A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha", disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.

Após a morte dos indígenas, Greta escreveu em uma rede social que "os povos indígenas estão literalmente sendo assassinados por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal" e que é "vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso".

Questionado novamente sobre a morte dos indígenas, Bolsonaro disse que "qualquer morte preocupa" e que é contrário a "tudo que for contra a lei". "Preocupa, qualquer morte preocupa. Nós queremos cumprir a lei, somos contra o desmatamento ilegal, somos contra a queimada ilegal. Tudo que for contra a lei nós somos contra."

Após a declaração do presidente, Greta, que é conhecida por sua forte atuação contra as mudanças climáticas, alterou a descrição do seu perfil nas redes sociais para "pirralha".

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, comentou a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Para o porta-voz, a fala do presidente não foi inadequada. "Sob ponto de vista gramatical, presidente não foi inadequado ou descortês com Greta", disse. Ele justificou fazendo referência à definição gramatical da palavra. "Onde que o presidente foi inadequado ou descortês com Greta? Ela é uma pirralha: é uma pessoa de pequena estatura e é uma criança", declarou.