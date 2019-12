Bolsonaro diz estar 'analisando a lista de convidados' para posse na Argentina

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (9) que está analisando a "lista de convidados" para a cerimônia de posse do novo presidente argentino Alberto Fernández . Ele fez a afirmação para justificar a desistência de enviar nome do primeiro escalão do governo brasileiro à cerimônia no país vizinho e parceiro comercial.

"Primeiro, quando eu assumi aqui, não convidei algumas autoridades também", disse Bolsonaro nesta manhã. Entre os convidados para a posse de Fernández como presidente da Argentina, marcada para terça-feira (10) está o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

O Brasil não deixa de enviar um representante do primeiro escalão à posse argentina desde 2003. "O nosso comércio com a Argentina continua sendo da mesma forma. Sem problema nenhum. Não vai interferir em nada", disse Bolsonaro

Para a posse de Bolsonaro, em 1 de janeiro de 2019, não foram convidados os presidentes de Cuba e da Venezuela, Nicolás Maduro.

As declarações do presidente foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. Questionado se poderia recuar e enviar um representante do primeiro escalão, Bolsonaro se irritou e deixou a conversa com os jornalistas.