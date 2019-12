Morre Arlene Greenwald, mãe do jornalista Glenn Greenwald

Arlene Ehrlich Greenwald, mãe do jornalista e editor do site The Intercept Brasil Glenn Greenwald, faleceu nesta sexta-feira (6), comunicou uma fonte ligada ao PSOL.

Ainda não há informações sobre os ritos de velório e sepultamento, nem sobre a causa exata da morte, mas Arlene enfrentava um câncer de pulmão com metástase no cérebro, portanto, estava em estado terminal. Ela morava em Coral Springs, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e no mês de agosto pôde conhecer os filhos de Greenwald, de 12 e 8 anos, com seu companheiro, o vereador carioca David Miranda (PSOL).

A viagem da família aos Estados Unidos foi tumultuada, do ponto de vista legal e político, e teve consequências até sobre Arlene. Em julho deste ano, após ter vindo a público sobre a recusa do governo dos EUA em fornecer o visto a seus filhos, o jornalista passou a receber ataques nas redes sociais. Um blogueiro paranense disse que Greenwald mentiu sobre o estado de saúde de sua mãe apenas para acelerar o processo do visto. O blogueiro divulgou o perfil de Arlene no Facebook e a mãe do jornalista recebeu uma série de ataques.

Pelo próprio Facebook, Arlene respondeu: “Para aqueles que acham que têm o direito de saber sobre meu problema de saúde, eu tenho o estágio 4 de câncer. Pergunte a você mesmo: uma pessoa conseguiria mentir sobre ter ou não câncer?”.

Greenwald anunciou que iria processar o blogueiro e pediu indenização de R$ 30 mil por danos morais. Ele ainda mostrou um laudo da Universidade de Miami atestando a doença.