O pequeno grande gigante

Conforme o Censo 2010, o município gaúcho de Nova Bréscia tem apenas 3.184 habitantes, mas a cidade é conhecida nacionalmente como a Terra dos Churrasqueiros, até com monumento em alusão ao profissional do churrasco (foto). Dali sai mão de obra para churrascarias em todo o Brasil e também importantes assadores para o mundo, principalmente Estados Unidos. Nova Bréscia comemora 55 anos de fundação nesta quarta-feira. O município foi criado em 28 de dezembro de 1964, conforme Lei Estadual nº 4.903. Na década de 1960, o município tinha em torno de 11 mil habitantes. Hoje são pouco mais de 3 mil, devido ao êxodo de muitos moradores, mas devido sobretudo à emancipação de diversos distritos, que se constituíram em municípios autônomos.

Escola de Churrasqueiros

O prefeito Marcos Martini (PDT) já está em negociação para o terreno onde vai ser construída a primeira Escola de Churrasqueiros do País. Ao ser questionado sobre um município tão pequeno ser conhecido internacionalmente por quem entende de churrasco, ele responde: "Em todos os lugares a piazada quando pequena ganha um bico ou chupeta, nossa gurizada em Nova Bréscia, de cara, já ganha um espetinho daqueles de madeira, para já ir aprendendo a virar o churrasco". E sorri.

Partidos políticos

Além do Aliança pelo Brasil, 75 partidos políticos estão em processo de formação no País. Isso significa que essas legendas já obtiveram um mínimo de 101 fundadores que comunicaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que estão devidamente registradas como pessoa jurídica no cartório de registro civil.

Nomes mais estranhos

Atualmente, tramitam no tribunal, dois pedidos: o do Partido Nacional Corinthiano (PNC), de relatoria do ministro Jorge Mussi, e o do Partido da Evolução Democrática (PED), relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso. O Brasil tem hoje 35 partidos registrados no TSE.

Vale tudo

Em fase de criação, o Partido das Sete Causas (PSete) foi a última sigla a comunicar ao TSE antes do Aliança pelo Brasil. Na lista estão ainda: Partido Nacional Corinthiano (PNC), Partido da Segurança (PSPC), Partido Democrático dos Servidores Públicos (PDSP), Tribunal Popular (Tribuna), Igualdade (IDE), Iguais (Iguais), Partido Carismático Social (PCS) e Real Democracia Parlamentar (RDP). Há ainda uma tentativa de ressuscitar a União Democrática Nacional (UDN), famosa pela oposição aos governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Com os últimos resultados do Flamengo, é possível que surja ainda o Partido do Flamengo. Quem sabe?