Câmara lança protocolo contra violência em escolas

Congresso prioriza combate à violência de gênero

Com as atividades da Semana da Mulher prejudicadas por causa do Carnaval, ao longo do mês, como é tradição, o Senado e a Câmara dos Deputados devem ter entre suas prioridades no plenário a votação de projetos de combate à violência contra as mulheres e em defesa da igualdade de gênero