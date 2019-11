PCdoB tem Manuela pré-candidata e escolhe Roso para diretório estadual

PSB quer eleger 40 prefeitos no Estado no pleito do próximo ano

Mais de 200 pessoas participaram da Reunião Ampliada do Diretório do PSB, na manhã deste sábado, que contou com as presenças do líder da Oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), e do ex-senador João Capiberibe (PSB-AP)