Morre ex-vereador e arquiteto porto-alegrense Clóvis Ilgenfritz

A política e a área de arquitetura e urbanismo de Porto Alegre perdeu um dos seus nomes mais emblemáticos nas últimas décadas, Clóvis Ilgenfritz. O ex-vereador, arquiteto e que chegou a assumir a vaga que era suplente de deputado federal por um ano, Ilgenfritz morreu aos 80 anos nesse sábado (23).

Ele faleceu por complicações de saúde, ligadas à fibrose pulmonar, e estava estava internado desde outubro no Hospital Moinhos de Vento. Clóvis deixa três filhos, Letícia (19 anos), Camilo (44 anos) e Tiago (48 anos).

O corpo do ex-vereador começou a ser velado às 13h no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal neste domingo (24). A cerimônia de cremação será nesta segunda-feira (25), no Crematório Saint Hilaire, em Viamão, das 8h às 11h, informou a Câmara de Vereadores em seu site.

Ilgenfritz era arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), onde foi professor de 1972 a 1977. Foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1988. Foi reeleito para quatro sucessivos mandatos até 2000. Em 1997, foi presidente da Câmara Municipal. Concorreu a deputado federal na eleição de 1998, conseguindo suplência e tendo assumido o cargo em 2001, ficando até 2002.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) divulgou nota de pesar pelo falecimento do arquiteto. O CAU destacou como "imensuráveis "o legado de Clóvis para a arquitetura e para o urbanismo brasileiros". O ex-vereador foi um dos fundadores do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs) e da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA).

"Atuante na conjuntura política da profissão, Clóvis trabalhou incansavelmente por cidades melhores para todos, sendo criador da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis), que prevê projetos e moradia digna para famílias de baixa renda", citou o conselho, na nota. Ilgenfritz foi conselheiro do CAU/RS pelas duas últimas gestões da autarquia.