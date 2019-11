Manifestantes pedem saída de ministros do Supremo

Manifestantes se reuniram, neste domingo (17), em diversas capitais para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Em Porto Alegre, a concentração foi no Parque Moinhos de Vento. Os presentes também pediam o impeachment de outro ministro, Dias Toffoli, e exibiam faixas que pediam a retomada da prisão após a 2ª instância. Houve registros de manifestantes também na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.