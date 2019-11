Manifestantes pedem impeachment de Gilmar e Toffoli

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Manifestantes se reuniram, neste domingo (17), em diversas capitais brasileiras para pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Em Porto Alegre, centenas de manifestantes se reuniram no Parque Moinhos de Vento por volta das 15h. Além de Gilmar Mendes, os manifestantes expunham faixas que pediam a retomada da prisão após a segunda instância, e também tinham frases como #foraToffoli, em alusão ao presidente da corte, Dias Toffoli, que também foi alvo de críticas dos presentes.

Na avenida Paulista, em São Paulo, os presentes gritavam "fora Gilmar" e para que o ex-presidente Lula (PT) volte para a prisão. A manifestação se concentrou em torno de dois carros de som, em frente à Fiesp, a federação das indústrias do estado.

"Justiça acima de tudo, Sérgio Moro acima de todos", gritaram os manifestantes que subiram no carro, adaptando a frase já conhecida do presidente Jair Bolsonaro ("Brasil acima de todos, deus acima de todos").

Alguns manifestantes levaram tomates para atirar em cartazes referentes a ministros do STF.

No Rio, o protesto se concentrou na praia de Copacabana, na altura do Posto 6. Organizado pelo Movimento Nas Ruas, Movimento Conservador e Movimento Brasil Conservador, o evento contou com dois carros de som e conseguiu reunir algumas dezenas de pessoas, que ocuparam menos de um quarteirão da praia.