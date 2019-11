Líderes empresariais entregam propostas à cúpula do Brics

Nesta quarta-feira (13), dia do início da 11ª Cúpula do Brics, em Brasília, os integrantes do Conselho Empresarial desse bloco de países (Cebrics) finalizaram uma lista de 23 propostas para ampliar o comércio e os investimentos no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Medidas para facilitar o comércio entre os membros do bloco, financiamentos para projetos no setor de energia e cooperação na área de aviação regional estão entre as mais sugeridas.

As propostas serão entregues na quinta-feira (14) aos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, e Cyril Ramaphosa, da África do Sul; e ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O governo brasileiro montou um esquema de segurança especial para assegurar a integridade dos participantes no evento.

As propostas que se destinam a facilitar o comércio entre os integrantes do Cebrics envolvem necessariamente a aplicação das seguintes medidas: reconhecimento mútuo de operadores econômicos autorizados; adoção de certificado fitossanitário eletrônico e estabelecimento de pontos focais nacionais para investidores do Brics.

Já o financiamento para projetos de energia, os integrantes do Cebrics sugeriam que os recursos devem vir do Novo Banco do Desenvolvimento (o banco do Brics).

O estabelecimento da aviação regional como um dos pontos prioritários a serem apoiados pelo Brics é proposta que faz parte de um conjunto de 12 ações sugeridas pelo Cebrics. Também constam dessas ações medidas visando desenvolver a biotecnologia, a economia digital, a indústria e a infraestrutura

"O Brics é muito importante para a indústria. A pauta que interessa ao setor produtivo é a do comércio, do investimento e da inovação", disse o diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos Abijaodi. "Percebemos que a inovação é um ponto de encontro entre as cinco economias", disse Abijaordi.

Também foram elaboradas três medidas relacionadas ao Novo Banco de Desenvolvimento. Entre elas, está o financiamento a projetos de energia; financiamento a projetos de integração energética com países fronteiriços aos membros do Brics; e criação de um Painel de Especialistas em Finanças, em parceria com o Conselho Empresarial do Brics (Cebrics).

Ações para ampliar o financiamento a quatro áreas foram inclusas: desenvolvimento de competências; desenvolvimento sustentável; infraestrutura; e pequenas e médias empresas. A lista também conta com doze itens de cooperação nas área de aviação regional; biotecnologia; desenvolvimento de competências; economia digital, incluindo conectividade de áreas remotas, alfabetização e educação digital, e plataformas digitais; energia; indústria 4.0; infraestrutura, incluindo PPPs, tecnologias avançadas e logística; e mobilidade.

