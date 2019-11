'Pretendemos, quem sabe, fazer saída para Pacífico, partindo do Acre', diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira (1) que pretende investir os US$ 10 bilhões prometidos ao Brasil pela Arábia Saudita em obras de infraestrutura, especialmente ferrovias, "para mudar nosso modal de transporte". "Pretendemos, quem sabe, fazer a saída para o Pacífico, partindo do Acre", afirmou.

Segundo Bolsonaro, o investimento ocorreu após retomada da confiança no Brasil. "O príncipe herdeiro da Arábia saudita investiu US$ 200 bilhões no mundo. Zero na América do Sul. Por quê? Não vou perguntar para ele. Foi por falta de credibilidade", comentou.

Bolsonaro disse que o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, argumentou que há prós e contras em aceitar convite para entrar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Segundo o presidente, eles irão tratar do assunto na próxima semana.