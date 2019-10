Governo gaúcho começa a pagar salários de outubro em 14 de novembro

O governo gaúcho divulgou nesta quinta-feira (31) quando começa a pagar os salários dos servidores de outubro. A previsão é que os depósitos comecem em 14 de novembro, após a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) quitar a folha de setembro. O prazo de pagamento vem se ampliando mês a mês. O governo vem intensificando os repasses de acordo com os ingressos de receitas no caixa do Tesouro.

Dia 14 do próximo mês recebem servidores com vencimento líquido até R$ 1.700,00, que representam 35% dos vínculos do Executivo. Valores acima desse patamar entrará no sistema de parcelas. O primeiro depósito do parcelamento será de R$ 700,00 em 20 de novembro.

Os pagamentos depois voltam em 10 de dezembro, de R$ 1.000. Um dia depois, 11 de dezembro, o governo deposita uma nova parcela de R$ 800,00, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 2.500,00, ou 54% dos vínculos. No dia 12 de dezembro, o Tesouro deposita mais R$ 1.100,00, alcançando 67% do funcionalismo. A quitação total da folha de outubro está prevista para o dia 13 de dezembro.

“As dificuldades financeiras são grandes e persistentes, por isso, permanecemos trabalhando”, disse o titular da Sefaz, Marco Aurelio Cardoso. Com as limitações, agravadas pela conjuntura econômica e queda da receita, Cardoso reforça que a intenção de colocar a folha em dia este ano, que foi promessa do governador, Eduardo Leite (PSDB), na campanha em 2018, este ano é "ínfima" e que a Fazenda trabalha com a gestão do caixa para 2020.

Confira como vai ser o pagamento: